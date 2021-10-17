«Воркутауголь» обвинили в сокрытии травм работников

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АО «Воркутауголь» обвинили в том, что компания скрыла два несчастных случая, которые произошли с работниками. Соответствующую информацию опубликовала Государственная инспекция труда в Коми.

Ведомство провело внеплановую проверку в «Воркутауголь». После этого в инспекции пришли к выводу, что на предприятии скрыли два несчастных случая на производстве. Так, 25 июня пострадал работник шахты «Заполярная», а 5 июля – шахты «Комсомольская». Оба сотрудника получили легкие травмы. В инспекции добавили, что направили предписание в компанию.

В «Воркутауголь» заявили, что никаких предписаний от Роструда не получали. Кроме того, в компании добавили, что эти случаи были учтены как микротравмы. В «Воркутауголь» заявили, что работники получили листки нетрудоспособности, но скрыли это и продолжали работать.

– Заявлений о проведении расследований от сотрудников в адрес компании также не поступало, что лишало возможности АО «Воркутауголь» провести расследование несчастного случая на производстве, – говорится в сообщении.

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