В одном из городов Коми назвали причины нашествия крыс

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В Ухте назвали причины появление крыс в подъездах жилых домов и на придомовых территориях. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Люди жаловались на появление грызунов. Поэтому первый заместитель главы администрации Ухты Петр Артемьев встретился с представителями управляющих компаний. По мнению участников совещания, основная причина увеличения популяции грызунов – кормовая база. Ухтинцы нередко подкармливают птиц и собак, но этим питаются и крысы. Такой заботой о животных и пернаты горожане сами усугубляют ситуацию.

Представители управляющих компаний заверили, что на жалобы на грызунов реагируют незамедлительно. Проблема в том, что животные не сидят на месте, бегают между подъездами, мусорными площадками, дворами. Участники совещания решили разработать график, согласно которому управляющие компании совместно с управлением ЖКХ смогут одновременно провести дератизацию территорий города.

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