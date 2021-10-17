За сутки в Сыктывкаре 86 человек заразились коронавирусом

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По состоянию на воскресенье, 17 октября, в Сыктывкаре зафиксировали 86 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Коми.

За сутки в республике выздоровел 181 человек. За все время из больниц выписали 67 330 человек. В Коми зафиксировали 281 новый случай заболевания коронавирусом, а за весь период пандемии – 74 595.

– Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 86 случаев, – говорится в сообщении.

Кроме того, в Ухте заболели 56 человек, в Усинске – 21, Прилузском районе – 15, Воркуте и Усть-Вымском районе – по 14, Сосногорском районе – 12. Всем пациентам оказывают необходимую помощь. Всего под медицинским наблюдением находятся 11105 человек.

За последние сутки в Коми скончались двое пациентов с коронавирусом. Всего в регионе зафиксировали 1887 смертельных случаев среди людей с таким диагнозом.

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