В дорожном хозяйстве Коми работают 3 тысячи человек

Фото: пресс-служба главы Коми

В настоящее время в дорожном хозяйстве Коми работают около 3 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

– Уважаемые работники дорожного хозяйства Республики Коми, ветераны отрасли! Поздравляю вас с профессиональным праздником! – сказал глава региона Владимир Уйба.

По его данным, дорожном хозяйстве Коми работают около 3 тысяч человек. Они проектируют и строить мосты, дороги и развязки, а также обслуживают и обеспечивают по ним круглогодичное движение.

Уйба подчеркнул, что от развития дорожно-транспортной инфраструктуры во многом зависит рост экономики, инвестиционной активности, развитие социальной сферы, уровень и качество жизни. Он добавил, что власти Коми расширяют перечень обновляемых и сооружаемых объектов. В этом году республика получила 583 миллиона рублей. Эти средства направили на ремонт семи участков региональных дорог. Планируется, что эти работы завершатся к концу октября.

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