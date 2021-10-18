«Воду можно пить»: в Коми прокомментировали проблему воды с запахом хлора

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Глава администрации Вуктыла Гульнара Идрисова накануне вечером сообщила о решении проблемы с водой в городе. Напомним, ранее местные жители стали массово жаловаться на то, что у воды из-под крана есть резкий запах хлора.

Изначально мэр предупредила горожан, что будут проводиться анализы воды и рекомендовала им на время не использовать воду для питья. В итоге в субботу специалисты взяли 10 проб в разных местах, в трех из них эксперты нашли остатки хлора.

Накануне воду прогнали и на этот раз взяли сразу 19 проб. Все они оказались чистыми: концентрация хлора и водорода в воде была на уровне нормы.

«Холодную воду можно пить. Подвоз воды не требуется», - написала Гульнара Идрисова.

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