Пособие по уходу за ребенком в Коми превысит 31 тысячу рублей

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Пособие по уходу за ребенком в Коми и по всей России превысит 31 тысячу рублей. Соответствующая информация опубликована в заключении Счетной палаты «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов»,

В настоящее время минимальное пособие составляет 7 083 рубля, а максимальная – 29 600 рублей. В 2022 году минимальный размер увеличится на 5,8% и составит 7 493 рубля. Максимальный размер выплаты возрастет до 31 282 рублей. Уточняется, что такие суммы будут актуальны с 1 февраля следующего года. В общей сложности расходы на выплату пособий составят 169,5 миллиарда рублей.

Кроме того, в следующем году проиндексируют пособие при рождении ребенка. Оно вырастет на 5,8% и составит 19 981 рубль. На эти цели планируют потратить 19,8 миллиарда рублей. В настоящее время пособие составляет 18 886 рублей.

В этом году минимальный размер пособия при родах составляет 58 878 рублей, а максимальный – 340 795 рублей, в случае осложнений - 65 607 и 379 743 рубля соответственно, а при многоплодной беременности – 81 589 рублей и 472 245. На эти цели потратят 132,8 миллиарда рублей.

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