Мошенники украли у пенсионерки из Коми 12 тысяч рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мошенники украли у жительницы Воркуты 1958 года рождения более 12 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, пенсионерке позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Женщине рассказали, что с ее счета кто-то пытается списать деньги. Для того, чтобы помешать этому, воркутинку попросили назвать персональные данные банковской карты, а также коды из смс-сообщений. Пенсионерка так и сделала, в результате чего с ее счета исчезли более 12 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о краже с банковского счета. По данным полиции, аферисты звонили потерпевшей с московского номера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мошенники украли у жителей Коми больше миллиона рублей