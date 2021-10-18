Из двух шахт в Коми эвакуировали 150 человек

Фото: архив КП

В ночь на понедельник, 18 октября, из двух воркутинских шахт эвакуировали 150 человек.

В 23.10 на шахте «Заполярная-2» остановился главный вентилятор проветривания. На объекте ввели план ликвидации, и началась эвакуация людей. На место выехали четыре единицы техники и 20 спасателей. Позднее выяснилось, что в 22:10 произошла посадка напряжения, и остановился главный вентилятор проветривания. На поверхность вывели 68 человек. На шахте «Воркутинская» вывели на свежую струю 82 человека.

В 23:33 вентилятор вновь запустили, началось проветривание вентствола № 3 шахты «Заполярная-2». Шахта «Воркутинская» работает в штатном режиме с полуночи, а «Заполярная-2» – с двух часов ночи. В результате случившегося никто не пострадал. Как передает БНК, причины происшествия выясняются.

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