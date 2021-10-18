В Коми 15-летний подросток украл металлолом и напал на инвалида

Усть-Вымский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 15-летнего местного подростка Фото: архив "КП"

В Усть-Вымском районе Коми на скамье подсудимых оказался 15-летний подросток из Жешарта. Юношу обвиняли в краже и разбойном нападении.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, летом этого года компания подростков пробралась на чужой участок в поселке, там они увидели запертый гараж. Недолго думая, друзья решили взломать замок и внести весь металл, который они нашли. В будущем, они продадут украденное и выручат 2 тысячи рублей.

Но на этом криминальные приключения подростка не закончились.

Спустя неделю юноша на улице напал на 47-летнего мужчину, инвалида с детства. Деревянной палкой он ударил потерпевшего, сломав ему руку, а после того, как мужчина упал, подросток ударил его ногой в грудь. Далее он обыскал одежду и рюкзак свое жертвы, и скрылся с места преступления с обнаруженной портативной Bluetooth-колонкой с флэш-картой.

Вину в хищении металлолома из гаража подросток признал, отрицая разбойное нападение на инвалида. Причинение ему телесных повреждений он объяснил ранее возникшим конфликтом. Портативную колонку, как сообщил подросток, он забрал для временного пользования.

Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

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