Сыктывкарский депутат Пасечник досрочно сложит полномочия

Фото: пресс-служба Совета Сыктывкара

Депутат Совета Сыктывкара Александр Пасечник досрочно сложит полномочия. Об этом сообщили в администрации столицы Коми.

В понедельник, 18 октября, состоится внеочередной созыв заседания Совета Сыктывкара. В повестку вошел лишь один вопрос. Он будет касаться сложения полномочий депутата Александра Пасечника, избранного в прошлом году от партии «Родина». Предположительно, это связано с тем, что он приступит к работе в Министерстве образования, науки и молодежной политики РК. Как передает «Комиинформ», в самом ведомстве такую информацию пока не подтвердили.

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