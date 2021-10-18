Сыктывкар вновь возглавил топ-5 городов по количеству инфицированных коронавирусом в Коми

Выявлено ПЦР-тестированием 74 867 (+272) случаев заболевания COVID-19 Фото: Архив "КП"

Стала известна пятерка муниципалитетов в Коми, где за сутки было выявлено наибольшее количество зараженных ковидом. Согласно данным республиканского Роспотребнадзора, Сыктывкар традиционно занял первую строчку антирейтинга.

В столице Коми лабораторным путем подтвердили еще 85 случаев заражения. Второе место заняла Ухта с 57 фактами болезни. Тройку лидеров замыкает Усинск. Там еще 27 человек заразились коронавирусом.

Также в пятерку вошли Усть-Вымский район и Воркута с 14 и 13 фактами инфицирования соответственно.

Отмечается, что все инфицированные находятся под наблюдением врачей, им оказывается помощь. Всего под медицинским наблюдением находятся 11 105 человек.

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