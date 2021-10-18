Каждый второй житель Коми против усиления ограничений против ковида

В Коми четверть жителей хочет усилить меры по борьбе с коронавирусом Фото: Архив "КП"

Новые ограничения, введенные из-за коронавируса, поддерживает каждый четвертый житель Коми, а вот против выступил каждый второй. Такие данные приводит сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

В исследовании говорится, что усиления мер по борьбе с коронавирусом поддерживает 26% опрошенных, 51% - против, еще 22% - затрудняются ответить.

Жители республики предлагают властям вернуть удаленку. По их мнению, это поможет разгрузить общественный транспорт, где происходит больше всего заражений.

— Переводите людей на удаленную работу — освободится общественный транспорт, вот и снизили проценты заболевших. Иначе это не работает. Большинство заболевает либо по дороге на работу/с работы в общественном транспорте, либо на рабочем месте, — говорится в опросе.

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