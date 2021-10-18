В Сыктывкаре появится пешеходный переход

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

На пересечении Сысольского шоссе и улицы Морозова в Сыктывкаре планируют оборудовать пешеходный переход. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Речь идет об участке в районе дома по улице Морозова, 200. Сыктывкарцы предложили установить там пешеходный переход. Это позволит жителям безопасно добираться до магазина и не делать крюк до пешеходного перехода, расположенного в нескольких сотнях метров.

Однако представители ГИБДД заявили, что устанавливать пешеходные переходы рядом с проездами к домам жилого комплекса нежелательно. По мнению сотрудников дорожной полиции, это повысит риск возникновения ДТП. Кроме того, это недопустимо при отсутствии тротуаров по обеим сторонам дороги. В связи с этим в администрации проработать вопрос обустройства тротуаров по обеим сторонам дороги. Планируется, что эта работа будет проведена в рамках дорожном нацпроекта в 2022 году. После этого в Сыктывкаре рассмотрят вопрос оборудования пешеходного перехода.

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