В Коми двое неизвестных убили собаку с помощью ядовитого дротика

Животное убили ядовитым дротиком

В Ухте неизвестные убили собаку. В несчастное животное выстрелили ядовитым дротиком, от которого оно скончалось. О происшествии стало известно из городских пабликов в социальных сетях.

По словам свидетелей, за убийством стоят двое мужчин. Правда, опознать их не удалось. Очевидцы произошедшего сразу же обратились в полицию в надежде найти преступников.

Смерть собаки вызвала серьезные споры. В Ухте проблема безнадзорных собак стоит очень остро. Горожане нередко становятся жертвами беспризорных псов, были случаи, когда животные загрызали людей насмерть.

Первая половина считает, что мужчины сделали правильно, взяв на себя функции чистильщиков города. По их словам, жизни людей дороже, чем безнадзорных агрессивных животных. Противостоят им горожане, которые считают, что псов убивать нельзя, нужны специальные службы и загоны для них.

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