Житель Коми украл с карты знакомой 5 тысяч рублей

Фото: Ольга Крыльцова

В Воркуте местного жителя 1986 года рождения подозревают в том, что он украл с карты более 5 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратилась 29-летняя воркутинка. Девушка рассказала, что кто-то у нее украли банковскую карту, и кто-то совершает покупки в магазинах. Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый местный житель, 1986 года рождения.

Выяснилось, что один воркутинец выпивал со знакомой у нее в квартире. В какой-то момент злоумышленник незаметно украл у девушки банковскую карту и пошел с ней в магазины. При этом воркутинец знал, что при расходах до 1000 рублей можно расплачиваться без пин-кода. Злоумышленник купил продукты, потратив более 5 тысяч рублей, после чего выбросил карту. Возбуждено уголовное дело, задержанный дал признательные показания.

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