Сыктывкарца, укравшего у племянника 1,4 миллиона рублей, оставили за решеткой

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Сыктывкаре оставили без изменений приговор 36-летнему жителю, присвоившему и потратившему 1,4 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как сообщалось ранее, 2018 году сыктывкарцу передали под опеку малолетнего племянника. На содержание ребенка поступали выплаты. На этом же счету была сумма страховой выплаты, назначенной в связи с гибелью матери мальчика. Всего в 2018-2020 годах на счет ребенка поступило более 1,9 миллиона рублей. При этом 1,4 миллиона опекун потратил на цели, не связанные с содержанием и воспитанием ребенка. В сентябре прошлого года решение об опекунстве дяди над мальчиком отменили. Ребенка передали на воспитание бабушке. Кроме того, с мужчины взыскали неправомерно израсходованные деньги. Суд приговорил сыктывкарца к двум годам лишения свободы.

Сторона защиты обжаловала приговор. Однако Верховный суд Коми оставил приговор без изменения. Приговор вступил в законную силу.

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