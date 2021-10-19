В Сыктывкаре участились случаи болезней среди школьников

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Вирусы и инфекции продолжают распространяться среди дошкольников и учеников Сыктывкара. По данным на 18 октября, 20 воспитанников детских садов и 173 школьника сейчас больны коронавирусом – это 0,11% и 0,52% соответственно от общего числа детей в учреждениях образования.

Еще чаще детям диагностируют грипп или ОРВИ. С такой проблемой столкнулись родители 7,62% детсадовцев (1411 детей) и 5,1% учеников (1679 человек).

Продолжает болеть и педсостав: сезонные болезни нашли у 63 воспитателей и нянечек (1,51%) и 74 учителей (2,4%). С ковидом лежит 31 сотрудник детсада (0,74%) и 32 педагога школ (1%).

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