Многодетному сельчанину в Коми подарили сертификат на покупку автомобиля

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Житель села Куратово в Сысольском районе Степан Торопов получил сертификат, позволяющий ему приобрести автомобиль. Мужчина получил его в рамках программы господдержки.

Сельчанину предоставили сертификат, поскольку он является отцом семи детей, последний родился совсем недавно. Мужчина стал первым участником новой программы, которую запустили по поручению главы региона.

Он же пока является единственным получателем такого рода поддержки. Номинал сертификата составил 1,2 млн рублей.

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