Среди умерших от ковида в Коми никто не прививался

Из привитых людей заболели лишь двое Фото: Архив "КП"

Среди людей, которые скончались от коронавируса в Коми за последние сутки, не было ни одного вакцинированного человека. Об этом заявил в ежедневном видеообращении глава региона Владимир Уйба.

Тем временем статистика смертей от ковида в республике становится все хуже: за день умерли уже 16 жителей, а с начала распространения вируса – 1889 человек.

Как сообщалось ранее, 272 новых пациента заразились коронавирусом за последние сутки. Из заболевших вакцина была только у двух человек, им и не потребовалась госпитализация. Добавим, что на данный момент из более 2,5 тысяч коек для больных коронавирусом свободны только 460.

Города-лидеры по заболеваемости остались все те же: Сыктывкар, Усинск, Ухта, Воркута и Усть-Вымский район.

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