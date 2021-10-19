Жителям Коми потребуется около 7 лет, чтобы накопить на машину

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Среднестатистический житель Коми сможет накопить деньги на покупку автомобиля за 6,7 лет. Таковы результаты исследования РИА Новости, где подсчитали уровень дохода россиян и их накопительную способность.

При расчете применялась следующая методика: предполагается, что житель республики будет откладывать половину своей зарплаты и помещать ее во вклад со ставкой 6,75% – такова ключевая ставка ЦБ сейчас. За зарплату считались данные о доходах за период с августа прошлого года по август текущего. Плюс ко всему, предполагается, что человек будет копить на новый автомобиль, средняя стоимость которого сейчас около 2 млн рублей. Для сравнения, подержанное авто обойдется примерно в 800 тысяч рублей.

Получается, что 6,7 лет жителям Коми нужно, чтобы купить новую машину, а подержанную удастся приобрести гораздо раньше – уже через 3,1 года. Однако около 16% жителей не смогут накопить и за 10 лет из-за низких зарплат.

Для сравнения, в среднем по стране людям требуется 7,7 лет, чтобы приобрести новый автомобиль, и 3,6 лет, чтобы взять с рук. Низкая зарплата станет препятствием для покупки для 28,6% россиян.

В итоге в рейтинге регионов по этому показателю Коми заняла 13 место, тройку лидеров составили Чукотка, ЯНАО и Магаданская область.

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