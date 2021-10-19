В Коми увеличат лимит выплат по больничным

Это касается всех видов выплат по больничному Фото: "КП" Архив

Минтруда сообщает о нововведении, по которому уже с начала следующего года жители Коми и всей России смогут получать больше денег в качестве выплат на больничном. Как пишет «Прайм» со ссылкой на министерство, лимит дневного пособия поднимут на 138,35 рублей.

С 1 января лимит будет установлен в сумме 2572,6 рублей. Напомним, для расчета пособия учитывается зарплата за последние два года до момента вынужденного перерыва в работе.

Кроме того, с этого года больничный рассчитывается по-другому: теперь сумма строго привязана к МРОТ и с увеличением этого параметра она тоже будет расти вверх. То же самое касается тех случаев, когда больничный берется по уходу за ребенком до 8 лет или другим родственником.

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