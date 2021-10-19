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Здоровье19 октября 2021 9:50

Глава Коми поделился «убедительной статистикой» умерших среди невакцинированных

Источник:kp.ru
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
По умершим «статистика очень плохая», отметил глава Коми

По умершим «статистика очень плохая», отметил глава Коми

Фото: Архив "КП"

В Коми жертвами коронавируса становятся все больше людей. По словам главы республики Владимира Уйбы, статистика говорит о том, что среди невакцинированных заболевших смертность достигает высоких показателей.

– Среди умерших ни один человек не было привит. Это убедительная статистика, когда умирающие – непривитые люди, - сказал руководитель региона.

На данный момент в Коми развернуто 2 509 ковид-коек, из них 2 049 - заняты. Уйба отметил, что последние 272 случая заражения относятся к тяжелой или средней тяжести, так как лишь двое пациентов проходят лечение дома, остальные нуждаются в круглосуточной медицинской помощи.

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