Сыктывкарских водителей просят переходить на «зимний» стиль вождения

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Госавтоинспекция Сыктывкара просит автомобилистов сменить стиль вождения на «зимний». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Коми установилась переменчивая погода. В республики наблюдаются осадки и ночные заморозки. Это приводит к тому, что по утрам проезжая часть покрывается льдом. В ГИБДД отметили, что влага проникает в микронеровности дорожного полотна и застывает под воздействием низкой температуры. При этом даже чистый и сухой на вид, асфальт становится очень скользким. Такая ситуация способствует возникновению ДТП.

Водителей призывают установить зимнюю резину, а также выбирать такую скорость, которая позволит затормозить в любой момент.В ГИБДД пояснили, что управлять машиной нужно плавно, заранее рассчитывая свои действия, обязательно соблюдая дистанцию и боковой интервал.

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