В Сыктывкаре толпа молодых людей избила человека

Фото: скриншот видео

В Сыктывкаре пьяная толпа молодых людей избила местного жителя. Кадры с дракой появились в социальных сетях. В ролике запечатлено, как десяток человек в спортивной одежде набрасываются с кулаками и ногами на мужчину.

Известно, что инцидент произошел на минувших выходных у одного из столичных баров. Пока неизвестно, что стало причиной конфликта и каково состояние пострадавшего. На последних секундах видео запечатлено, как мужчина, шатаясь, переходит дорогу и скрывается от автора видео.

К слову, действия анонимного автора ролика вызвали критику в Сети. Его обвиняют в бездействии и безразличии.

- Какое терпение надо иметь, чтобы наблюдать такое каждую ночь?! Ждать, пока кого не прибьют, а потом в интернет выложить, - негодует Елена.

- Для автора тоже найдётся статья, так как он не вызвал сотрудников полиции, а снимал видео, - пишет Дмитрий.

Однако жильцы дома, рядом с которым произошла драка, утверждают, что они регулярно вызывают полицию: избиения и физические конфликты тут не редкость. Горожане просят власти обратить внимание на злачные бары и закрыть их.

- Жители обращаются во все инстанции, регулярно. Но все без толку. Пару недель назад в 7 утра также выносили бесчувственное тело сотрудники полиции и скорой, - рассказывает одна из жительниц дома Ирина.

С просьбой прокомментировать ситуацию «Комсомолка» обратилась к правоохранительным органам. Редакция будет следить за развитием событий.

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