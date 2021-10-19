Жителей Сыктывкара попросили не мешать снегоуборочной технике

Дорожники Сыктывкара ведут уборку городских улиц от первого снега

В Сыктывкаре на борьбу с первым выпавшим снегом вышли коммунальные службы города. Работники МКП «Дорожное хозяйство» намерены в кратчайшие сроки привести в порядок дороги.

В первую очередь силы коммунальщиков направлены на тротуары Сыктывкара. Буквально за 12 часов в городе выпало 6 см снега.

- Сейчас планируем расчистить тротуары в один «нож», чтобы обеспечить беспрепятственных проход пешеходам. В дальнейшем тротуары и проезжая часть будет расчищена на всю ширину, - рассказал директор предприятия Дмитрий Дмитриев.

Сыктывкарцев просят отнестись с пониманием и не препятствовать снегоуборочным работам.

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