В Коми на пепелище дома обнаружен труп женщины

В Сосногорске на пожаре погибла женщина Фото: Архив "КП"

В Коми накануне произошел смертельный пожар в многоквартирном доме Сосногорска. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по республике.

Уточняется, что огонь вспыхнул в одной из квартир дома по улице 5-й микрорайон. Из возгорания самостоятельно спаслись 35 человек. Уже после тушения пожара в здании было обнаружено бездыханное тело 56-летней женщины. Спасатели передали пострадавшую медикам, однако они сообщили, что спасти ее уже они не могут: горожанка погибла.

По данному факту начато разбирательство. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.

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