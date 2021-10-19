Мошенники оформили кредит на сыктывкарку и украли у нее 150 тысяч рублей

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В Сыктывкаре мошенники украли у местной жительницы 1999 года рождения взятые в кредит 150 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Студентке позвонил «сотрудник банка» и рассказал, что с ее карты неизвестные осуществляют противозаконные действия. Собеседник заверил, что нужно продиктовать коды из СМС, и это якобы позволит заблокировать эти операции. Далее девушке поступило несколько автоматизированных звонков, и женский голос требовал продиктовать данные. Потом сыктывкарке вновь звонил «сотрудник банка» и убеждал, что необходимо действовать быстро.

Оказалось, что на сыктывкарку кто-то уже оформил кредит на сумму 239 тысяч рублей. Собеседник заявил, что для того, чтобы спасти деньги, надо следовать его инструкциям. «Банковский работник» заявил, что якобы удалось сохранить 150 тысяч рублей, а оставшиеся 89 тысяч срочно обналичить и перевести на специальный счет. Девушка отправилась в банк, но выяснилось, что ее карта заблокирована. Специалисты пояснили, что такое решение было принято в связи с угрозой мошенничества.

В полиции пояснили, что девушка, высылая незнакомцам данные счета и коды, предоставила доступ, и мошенники оформили онлайн-заявку на кредит, после чего перевели деньги себе. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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