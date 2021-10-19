В Коми количество основных очагов распространения ковид увеличилось до семи

Официально подтверждён 1 891 (+2) случай летального исхода у пациентов с коронавирусом Фото: Архив "КП"

В Коми сохраняется напряженная эпидемиологическая обстановка из-за коронавируса. Согласно данным регионального Роспотребнадзора, в республике растет количество очагов распространения инфекции.

Так, если сутками ранее их было пять, то уже сегодня их насчитывается семь. Традиционно самое большое число новых выявленных фактов заболевания приходится на Сыктывкар. За сутки положительный ПЦР-тест получили 86 человек.

Растет число зараженных и в Ухте. Там за минувшие 24 часа выявлен 61 новый случай. Тройку лидеров замыкает Усинск с 23 инфицированными.

В топ-7 вошли также Сосногорский район – 14, Воркута и Усть-Куломский район – по 12, Сысольский район – 11.

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