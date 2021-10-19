В Коми целому городу могут сделать перерасчет за воду

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За некачественную воду в Вуктыле должны осуществить перерасчет. Об этом заявила первый заместитель руководителя Службы РК строительного, жилищного и технического надзора (контроля) Ольга Микушева.

В субботу, 16 октября, жители Вуктыла сообщили о запахе хлора в холодной воде. Местная прокуратура организовала проверку. В 19 местах сделали заборы. По итогу показатели по концентрации общего хлора, водорода оказались в норме. В настоящий момент воду можно пить.

Микушева отметила, что при предоставлении услуги ЖКХ ненадлежащего качества потребителям положен перерасчет размера платы за такую услугу. Однако, по ее словам, в Службе нет материалов, подтверждающих то, что вода была некачественной. Но если такая информация подтвердится, будут приняты меры к понуждению осуществить жителям перерасчет.

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