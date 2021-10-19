В Сыктывкаре реорганизуют четыре детских сада

Фото: пресс-служба главы Коми

В Сыктывкаре планируют реорганизовать четыре детских сада. Соответствующие постановления подписала глава администрации Наталья Хозяинова.

Согласно документам, детский сад №39 присоединятся к детскому саду №69. Детский сад №30 присоединят к детскому саду №57. В постановлениях отмечается, что делается это в целях повышения качества дошкольного образования и оптимизации бюджетных расходов.

Детсад №69 сохранит название и основные цели деятельности, став правопреемником прав и обязанностей дошкольного учреждения «Детский сад №39 присмотра и оздоровления». План мероприятий по реорганизации садика включает уведомление работников о предстоящих преобразованиях, передачу имущества, изменение уставных документов, уничтожение ненужных печатей и штампов. Планируется, что процесс реорганизации завершится к 1 декабря 2021 года.

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