В Сыктывкаре показали, как будет выглядеть обновленное здание пединститута

Фото: телеканал Юрган

Корпус Коми государственного педагогического института будет выглядеть практически так же, как и раньше, заявил проректор СГУ имени П. Сорокина Михаил Макаров. Как передает телеканал «Юрган», окончательный вариант реконструкции был принят с учетом пожеланий жителей Сыктывкара.

Многие горожане настаивали на том, чтобы здание сохранило исторический облик, чтобы не выбиваться из ансамбля центра города. При этом, со слов Михаила Макарова, он до сих пор иногда получает вопросы о том, почему же ничего не изменилось.

В итоге было решено остановиться на неоклассицизме, этот стиль планируется реализовать с помощью современных технологий. Предположительно, корпус будет готов к открытию в 2023 году. До конца этого года работники хотят завершить этап земляных работ и нулевого цикла.

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