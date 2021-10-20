Молодой парень в Коми до смерти забил оппонента в споре

Свое 19-летие он встретит за решеткой Фото: Архив "КП"

Сосногорский суд вынес приговор 18-летнему парню, который забил до смерти мужчину почти вдвое старше себя. Молодой человек сам признался во всем.

Роковой конфликт произошел в мае этого года на улице Шестой микрорайон. Парень ругался с 32-летним местным мужчиной возле кафе. По версии СК Коми, ссора вспыхнула из-за личных разногласий. В итоге все завершилось тем, что молодой человек повалил мужчину и принялся бить его по голове.

В итоге пострадавший умер очень быстро, врачи не успели даже до него доехать. Виновник смерти признал вину полностью, его приговорили к 7 годам заключения в колонии строгого режима.

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