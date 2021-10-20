Стало известно имя нового директора «Параськиных озер»

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Николай Смирнов назначен новым директором заказника «Параськины озера», который ранее был передан под управление Печоро-Илычского государственного природного биосферного заповедника.

38-летний Николай Смирнов - выпускник биофака Нижегородского государственного университета, под его именем было напечатано свыше 60 работ. Ранее мужчина был замдиректора по науке Печоро-Илычского заповедника.

Тем временем в заказнике продолжают набирать сотрудников. Открыты вакансии на методистов, научных сотрудников, экскурсовода и производителя работ.

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