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Общество20 октября 2021 8:45

Стало известно имя нового директора «Параськиных озер»

Источник:kp.ru
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Фото: соцсети

Фото: соцсети

Николай Смирнов назначен новым директором заказника «Параськины озера», который ранее был передан под управление Печоро-Илычского государственного природного биосферного заповедника.

38-летний Николай Смирнов - выпускник биофака Нижегородского государственного университета, под его именем было напечатано свыше 60 работ. Ранее мужчина был замдиректора по науке Печоро-Илычского заповедника.

Тем временем в заказнике продолжают набирать сотрудников. Открыты вакансии на методистов, научных сотрудников, экскурсовода и производителя работ.

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