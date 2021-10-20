Подростки в Коми смогут формировать свои первые пенсионные накопления

Теперь дети могут формировать первые накопления в совсем юном возрасте Фото: архив "КП"

Подросткам в возрасте от 14 лет будут начислять пенсионные баллы за уход за стариками – такова новая программа поддержки, анонсированная федеральным Минтруда.

Пенсионный стаж будут начислять несовершеннолетним, если они ухаживают за пенсионером возраста 80 лет или старше. Из других условий: об уходе за пожилым должны знать в ПФР, а сам подросток не должен быть сам получателем пенсии или страдать от каких-то болезней, серьезно влияющих на его трудоспособность. Наличие родственных связей между пенсионером и подростком не является обязательным условием.

С 14 лет ребенок имеет право ухаживать за пенсионером, но только с согласия родителей, а по достижении 16 лет и оно не потребуется. За каждый год ухода несовершеннолетнему будет начисляться по 1,8 балла в счет страховой пенсии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Воркуте итальянец снял видеоролик об истории ГУЛАГа (подробности)