В ночном пожаре в Печоре никто не пострадал

Фото: Игорь Подобаев.

Вчера поздно вечером жители Печоры стали свидетелями серьёзного ЧП - мощным пламенем полыхал частный жилой дом. Подробности происшествия Комсомолке сообщили в пресс-службе МЧС по Коми.

В поздние часы 19 октября пожарным поступил звонок - загорелся частный деревянный дом по улице Ленинградской.

- На место пожара оперативно прибыли сотрудники подразделения Печорского пожарно-спасательного гарнизона. Открытое горение быстро ликвидировали, - пояснили в ведомстве.

По словам сотрудника пресс-службы МЧС по Коми, пострадавших в происшествии нет. На данным момент устанавливаются причины возгорания.

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