За неделю в Коми 11 тысяч человек заразились гриппом

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За неделю в Коми более 11 тысяч человек заразились гриппом. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.

С 11 октября по 17 октября за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратилось 11221 человек. Уточняется, что 5620 из них – дети. Среди заболевших – 50,1% составляют дети в возрасте до 14 лет, а остальные 49,9% - взрослые.

В связи с заболеваемостью в 14 муниципалитетах Коми приостанавливали учебный и воспитательный процессы в образовательных учреждениях. Полностью приостановили деятельность трех школ и детских садах, частично – в 91 классе 28 школ и в 27 группах 18 детсадов.

В Коми планируют вакцинировать против гриппа не менее 60% населения республики и не менее 75% контингентов «группы риска», то есть 492460 человек. Это позволит снизить интенсивность сезонного подъема заболеваемости и избежать эпидемии.

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