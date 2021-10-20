Глава Коми обратился к Владимиру Путину с тремя просьбами

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Глава Коми Владимир Уйба рассказал о трех просьбах, с которыми он обратился к президенту России Владимиру Путину. Руководитель региона выступил перед главой государства на заседании Госсовета, где поднял проблемы аэропортовой деятельности, поддержки регионального авиаперевозчика и передачи федералам воркутинского аэропорта.

Уйба в своем выступлении сообщил, что авиаперевозки - это единственный способ передвижения в 185 труднодоступных населённых пунктов республики, входящих в АЗР, в распутицу. Однако есть существенный вопрос, решение которого стоит немалых денег.

Так, по новым требованиям аэропортовые комплексы должны оснащаться сертифицированными техническими средствами. В Коми семь аэропортовых комплексов.

- Наш региональный оператор - АО «Комиавиатранс» с 1700 сотрудниками. Учитывая техническое состояние наземной инфраструктуры и убыточность малодеятельных аэропортов, для исполнения тех требований, которые я обозначил, требуется не менее 1 млрд рублей. Я предложил законодательно пересмотреть вопрос минимизации требований на воздушном транспорте, синхронизируя требования в области авиационной и транспортной безопасности. Это позволит исключить риск закрытия малодеятельных, но социально значимых аэропортов России и снизить расходы на их содержание, - заявил Владимир Уйба.

Еще один аспект, который он обозначил президенту, касается Воркуты. Там есть гражданский аэродром. Взлетно-посадочная полоса построена в 1968 году, последняя реконструкция проводилась в 1975-м. Здание аэровокзала на 100 пассажиров в час построено еще раньше - в 1961 году. Объекты выработали свой ресурс и требуют срочной реконструкции.

- Нам своими силами такие расходы не потянуть, поэтому высказал предположение о передаче аэропорта в федеральную собственность, - объяснил руководитель республики. - В конце моего выступления Владимир Владимирович таким образом отреагировал: «Постараемся учесть ваши предложения. На мой взгляд, это очень хорошая формулировка. Это позволяет нам наши предложения оформить и отправить. Стратегия будет рассматриваться и дорабатываться и пометка президента очень важна, - сообщил Владимир Уйба в своем традиционном видеообращении.

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