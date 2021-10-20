Стала известна дата моста через Вычегду на трассе Сыктывкар - Ухта

Движение на мосту через Вычегду на трассе Сыктывкар - Ухта откроется 22 октября Фото: Архив "КП"

Движение на мосту через Вычегду на трассе Сыктывкар - Ухта откроется 22 октября. Об этом стало известно на рабочем совещании в Госсовете республики.

По словам главы Минстроя Коми Игорь Кузьмичев, на сегодняшний день на мосту установлены плиты, бетонные конструкции, нижний слой асфальта, а также дорожная одежда и проведены другие работы. Уже в пятницу водители смогут передвигаться по мосту без светофоров и пробок в нормальном режиме, заверил министр.

Напомним, по госконтракту на ремонт моста в 2019 году выделены 427 млн рублей, крайняя дата завершения всех работ - январь 2022 года. В 2021 году на объект выделены 186,9 млн рублей, из них 115 млн рублей - привлеченные федеральные средства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Возле Сыктывкара появится новый мост, который разгрузит дороги (подробности)