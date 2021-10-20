В Коми можно по-новому оплатить детский сад маткапиталом

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Для того, чтобы оплатить детский сад материнским капиталом в Коми, можно не посещать Пенсионный фонд. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Теперь оплатить детский сад можно будет в упрощенном порядке. Для этого достаточно подать заявление на портале госуслуг. Сведения из договора между владельцем сертификата и детским садом Пенсионный фонд запросит самостоятельно.

Для этого ведомство заключает соглашения об электронном взаимодействии с администрациями муниципалитетов. В настоящее время такие документы подписаны с администрациями Сыктывкара, Воркуты, Инты, Вуктыла, Сосногорска, а также Сыктывдинского, Сысольского, Прилузског и Усть-Вымского районов. Действие соглашения распространяется на все детские сады этих муниципалитетов. В ближайшее время аналогичные документы подпишут и с другими муниципалитетами Коми.

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