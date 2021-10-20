СК проводит проверку по факту ДТП с четырьмя пострадавшими в Коми

Фото: пресс-служба Следственного комитета

Следственный комитет проводит проверку по факту ДТП с четырьмя пострадавшими в Коми. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось ранее, 19 октября на трассе Сыктывкар – Корткерос столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz и Hyundai Solaris. Авария произошла в 7.40. 53-летний мужчина ехал за рулем микроавтобуса со стороны Сыктывкара в сторону Корткероса. На 21-м километре дороги водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в Hyundai.

В результате ДТП пострадали четыре человека. У 39-летней пассажирки автобуса под вопросом черепно-мозговая травма и сотрясение мозга, а также ушиб передних зубов. У второй женщины, находившейся в салоне Mercedes, диагностировали ушиб носа. Кроме того, у нее под вопросом черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. У 32-летнего водителя Hyundai диагностировали ушиб грудной клетки, а у его 29-летней пассажирки – под вопросом черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

По факту случившегося проводится проверка. Следователям предстоит установить причины и обстоятельства случившегося. Кроме того, сотрудники СК дадут правовую оценку на предмет наличия признаков выполнения работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Это может привести к тому, что будет возбуждено уголовное дело.

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