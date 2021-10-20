Сыктывкар и Ухта остаются основными источниками заражения коронавирусом в Коми

Всего под медицинским наблюдением находятся 12 125 человек Фото: Архив "КП"

Сыктывкар и Ухта сохраняют за собой лидирующие позиции в рейтинге городов и районов с наибольшим суточным приростом зараженных коронавирусом. Это следует из данных, предоставленных пресс-службой регионального Роспотребнадзора.

Так, в Сыктывкаре выявлено 88 новых случаев, Ухте – 63. Тройку лидеров замыкает Усинск с 25 пациентами, у которых диагностирован ковид.

Также в рейтинг вошли Сосногорский район (+15), Воркута (+14) и Сысольский район (+13).

Всего в Коми выявлено ПЦР-тестированием 75 432 (+287) случая заболевания COVID-19, 1 891 из них оказался летальным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми установлен месячный рекорд по заболеваемости COVID-19 (подробности)