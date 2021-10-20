В Коми отец двоих детей, задолжавший им более 1 млн рублей, получил 15 суток

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Житель Усть-Куломского района получил 15 суток ареста за миллионный долг по алиментам. Мужчина не платил своим двум несовершеннолетним детям на протяжении долгих лет.

По данным УФССП России по Коми, 40-летний житель деревни Модлапов нигде не работал, даже не встал на учет в центр занятости. Сперва мужчину суд обязал к общественным работам, однако постановление он проигнорировал и уже нажал себе другую проблему.

- Администрация сельского поселения «Помоздино» определила должнику фронт работ, однако безвозмездно трудиться мужчина так и не начал. Судебный пристав составил протокол и за уклонение от отбывания обязательных работ суд арестовал должника на 15 суток, - сообщили в ФССП.

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