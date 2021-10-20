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Здоровье20 октября 2021 15:29

Коми оказалась в числе регионов с критической ситуацией по заболеваемости COVID-19

Источник:kp.ru
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Татьяна Голикова назвала Коми в числе регионов с критической ситуацией по заболеваемости COVID-19

Татьяна Голикова назвала Коми в числе регионов с критической ситуацией по заболеваемости COVID-19

Фото: Архив "КП"

Коми вошла в пятерку регионов России, в которых сложилась неблагоприятная эпидобстановка из-за коронавируса. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова во время рабочего совещания с Владимиром Путиным.

Так, критическая ситуация сложилась в Коми, Татарстане, Мордовии, Курской и Оренбургской областях.

Глава государства ранее ввел неделю нерабочих дней - с 30 октября по 7 ноября. Путин также отметил, что руководители регионов, где складывается плохая эпидобстановка, могут ввести нерабочие дни уже с 23 октября.