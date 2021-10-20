На маммографы для пяти больниц Коми потратили 65 миллионов рублей

Фото: www.minzdrav.rkomi.ru

Пять районных больниц Коми получили маммографы, на эти цели потратили 65 миллионов рублей. Об этом в своем видеообращении сообщил глава республики Владимир Уйба.

По его словам, новое оборудование направили в Княжпогостскую, Печорскую, Усинскую, Ижемскую и Усть-Вымскую ЦРБ. На эти цели потратили 65 миллионов рублей. Уйба подчеркнул, что маммографы дают минимальную лучевую нагрузку при диагностике и высокое качество изображения. Благодаря этому можно увидеть абсолютно любую патологию и быстро поставить диагноз.

Уйба также добавил, что рак молочной железы стоит на первом месте среди онкологических диагнозов у женщин. Женщинам с 40 до 50 лет проходить обследование важно не реже раза в два года, а после 50 лет – ежегодно.

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