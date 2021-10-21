В Коми пропал без вести 25-летний Константин Бобрецов

Фото: Лиза Алерт

Волонтеры «Лиза Алерт» в Коми объявили поиск пропавшего молодого человека. Его зовут Константин Бобрецов, парню 25 лет.

Сам он родом Ненецкого АО, деревни Тошвиска. В Коми молодой человек мог оказаться из-за своего хобби: еще в сентябре он приехал порыбачить на реку Печора, однако вскоре перестал выходить на связь. В последний раз его видели 11 сентября.

Родственники и поисковики предположили, что он мог оказаться в соседнем регионе, ведь вестей о Константине нет уже почти полтора месяца. Они называют приметы пропавшего: темно-русый, голубоглазый, невысокого роста.

Парень был одет в брезентовые брюки и куртку темно-зеленого цвета. Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефону: 8-800-700-54-52.

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