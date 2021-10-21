Врач из Коми РКБ рассказал об особенностях заражения ковидом вакцинированных людей

Фото: pexels

Нейрохирург Олег Тюнягин, который сейчас работает в красной зоне Коми республиканской клинической больницы, заявил, что вакцинированные люди болеют коронавирусом по-другому.

У тех, кто привился, чаще всего болезнь протекает относительно легко. Кроме того, вакцинированные люди после болезни не борются с жесткими осложнениями, а как известно, коронавирус особенно сильно сказывается дыхательной системе, сердце и сосудах.

Врач уточнил, что нет средства, которое абсолютно точно защитит от коронавируса. Однако есть то, что поможет минимизировать риски заражения и смертельного исхода: вакцина и санитарные меры.

«Наша здоровье - наша забота. Не врачей, не государства, не страховых компаний. В первую очередь, это ответственность каждого человека перед собой и своими близкими», - говорит Олег Тюнягин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коми оказалась в числе регионов с критической ситуацией по заболеваемости COVID-19 (подробности)