Нашли только автомобиль: в Коми пропал 49-летний Александр Уляшев

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Усинские волонтеры рассказали о пропавшем на севере Коми человеке. Уляшеву Александру 49 лет и он планировал активно отдохнуть: мужчина отправился в деревню Сынянырд, чтобы сплавляться по реке Сыня.

В деревню он прибыл 16 октября. По плану сплав должен был завершиться в отдаленной избе, однако его там в итоге не увидели. Чуть позже охрана обнаружила его автомобиль и лодку, но самого человека так и нет.

Добровольцы просят людей беречь себя, находясь возле реки, а также внимательно осматривать берега: мужчина может быть где угодно.

Александра можно узнать по следующим приметам: рост около 165-170 см, плотный, кареглазый, волосы с сединой, также есть залысины. Он был в спортивных штанах, камуфляжной куртке и черно-белой шапке. Если есть какая-то информация об этом человеке, просьба звонить по номеру: 8-963-557-01-54.

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