Еще больше детей в Сыктывкаре заболели коронавирусом

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Уже 189 школьников в столице Коми болеют ковидом, также коронавирус обнаружили у 16 воспитанников детских садов. От общего числа детей статистика заражения составляет 0,57% и 0,09% соответственно.

Из взрослых сотрудников детских учреждений 0,67% воспитателей находятся на больничном из-за COVID-19, это 28 человек. Среди педагогов школ по этой причине отсутствует 1,2% учителей – 37 человек.

При всем этом масштабы заболеваемости гриппом и ОРВИ в разы больше. Почти 150 педработников сейчас не в состоянии выйти на работу из-за этого (1,72% в детсадах и 2,5% в школах). Также из-за сезонных болезней сейчас находятся дома почти 1,5 тысячи детсадовцев (8,07%) и 1685 школьников (5,1%).

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