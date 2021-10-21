В Коми неопытный водитель сбила насмерть человека

Фото: ГИБДД Ухты

Накануне около пяти часов вечера под Ухтой произошло смертельное ДТП. По данным ГИБДД, погибший мужчина умер до прибытия медиков.

За рулем «Киа Рио» находилась 28-летняя девушка. Она двигалась по трассе Ухта – Сосногорск, а пешеход был на правой обочине, сообщает «Комиинформ» со слов инспекторов.

Уточняется, что девушка стала водителем не так давно – в прошлом году. Кроме того, на одежде погибшего не было светоотражающих элементов. Остальные подробности ДТП сейчас выясняются.

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