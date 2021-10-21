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Общество21 октября 2021 9:15

В Сыктывкаре через несколько дней откроют движение возле «Дома быта»

Источник:kp.ru
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Фото: скриншот

Фото: скриншот

Первый замглавы администрации Сыктывкара Александр Можегов сообщил дату открытия движения в районе «Дома быта» по улице Коммунистической – 24 октября. В этот день полностью откроют и дорогу, и тротуар.

Сейчас готовность объекта оценивают на 95%, все работы идут без отставания от графика. Фундаментально дорога и тротуар уже готовы, остались только косметические детали.

Вечером воскресенья забор уберут, территорию почистят от мусора – и дорогой уже можно будет пользоваться. Останется только высадить деревья и поставить ограждения, эти работы назначены на 30 октября.

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